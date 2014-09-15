"Правий сектор" затвердив першу десятку виборчого списку

Політична партія "Правий сектор" провела передвиборчий з'їзд і визначила першу десятку виборчого списку.

Про це повідомляє прес-служба партії. Читайте такожЯрош: Зносити владу під час війни не можна, бо Путін дійде до Києва Список очолює заступник голови партії з політичних питань Андрій Тарасенко, на другому місці - журналістка Олена Білозерська. 3. Микац Олег, комбриг 93-ї бригади. 4. Стемпіцький Олег, командир українського Добровольчого корпусу (ДУК). 5. Винар Ростислав, керівник Дніпропетровської організації партії. 6. Воронов Валерій, начальник штабу ДУК. 7. Карпюк Олена, дружина ув'язненого в Росії члена партії. 8. Чоботар Валерій, член партії. 9. Керницький Тарас, член партії 10. Іванишин Петро, професор, секретар центру Дмитра Донцова. Як повідомляв УНІАН, голова партії Дмитро Ярош буде балотуватися в мажоритарному окрузі.

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