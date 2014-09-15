"Правий сектор" затвердив першу десятку виборчого списку

12:56, 15 вересня 2014
Політика
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Політична партія "Правий сектор" провела передвиборчий з'їзд і визначила першу десятку виборчого списку.

Про це повідомляє прес-служба партії.

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Список очолює заступник голови партії з політичних питань Андрій Тарасенко, на другому місці - журналістка Олена Білозерська.

3. Микац Олег, комбриг 93-ї бригади.

4. Стемпіцький Олег, командир українського Добровольчого корпусу (ДУК).

5. Винар Ростислав, керівник Дніпропетровської організації партії.

6. Воронов Валерій, начальник штабу ДУК.

7. Карпюк Олена, дружина ув'язненого в Росії члена партії.

8. Чоботар Валерій, член партії.

9. Керницький Тарас, член партії

10. Іванишин Петро, професор, секретар центру Дмитра Донцова.

Як повідомляв УНІАН, голова партії Дмитро Ярош буде балотуватися в мажоритарному окрузі.

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