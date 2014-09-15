"Правий сектор" затвердив першу десятку виборчого списку
Політична партія "Правий сектор" провела передвиборчий з'їзд і визначила першу десятку виборчого списку.
Про це повідомляє прес-служба партії.
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Список очолює заступник голови партії з політичних питань Андрій Тарасенко, на другому місці - журналістка Олена Білозерська.
3. Микац Олег, комбриг 93-ї бригади.
4. Стемпіцький Олег, командир українського Добровольчого корпусу (ДУК).
5. Винар Ростислав, керівник Дніпропетровської організації партії.
6. Воронов Валерій, начальник штабу ДУК.
7. Карпюк Олена, дружина ув'язненого в Росії члена партії.
8. Чоботар Валерій, член партії.
9. Керницький Тарас, член партії
10. Іванишин Петро, професор, секретар центру Дмитра Донцова.
Як повідомляв УНІАН, голова партії Дмитро Ярош буде балотуватися в мажоритарному окрузі.