Ярош балотуватиметься до ВР у мажоритарному окрузі

Про це повідомила активістка «Правого сектору» Олена Білозерська на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, 13 вересня відбувся з'їзд партії «Правий сектор», на якому було прийнято за основу партійну програму та затверджено список кандидатів на дострокові парламентські вибори. Його очолив не Ярош, оскільки він вирішив балотуватися в мажоритарному окрузі.Читайте такожСеменченко заочно увійшов до першої п'ятірки партії "Самопоміч"

«На базі Добровольчого корпусу пройшов з'їзд партії «Правий сектор». Все проходило дуже швидко, бо якось соромно балакати, коли наші там на передовій відбивають атаки сепарів», - написала активістка, яка воює в зоні АТО.

«Переобрали Провід, прийняли за основу партійну програму, затвердили список на вибори, який очолює Андрій Тарасенко (Пилипась), заступник голови партії з політичних питань. Зараз він у лікарні - важко поранений у Пісках. Дмитро Ярош не схотів очолювати список, бо він воює і не може їздити по країні з агітацією. Він балотуватиметься за мажоритаркою у тому окрузі, де воює, тим більше, що й родом він з цих країв», - написала Білозерська.