Експерт: Погана організованість виборів не вплине на їхню чесність

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час прес-конференції.

Експерт зазначив, що у виборчих списках партій є безліч людей, до яких виникає питання, чи будуть вони ефективними депутатами, однак до них мало питань щодо їхньої громадянської і патріотичної позиції. Водночас у мажоритарних округах, зазначив експерт, до багатьох людей є питання.

Читайте такожВиборчий список “Батьківщини” очолили Савченко, Тимошенко, Ігор Луценко, Соболєв та Шкрум За словами Черненка, на сьогодні у влади немає такого політичного замовлення на спотворення результатів виборів, як це було у 2012 році, коли повністю була задіяна вертикаль “президент — уряд — губернатор — СБУ — місцеві кримінальні авторитети”.

Черненко зазначив, що на рівні обласних та районних адміністрацій можуть бути певні домовленості між кандидатами-мажоритарниками і представниками влади.

Читайте такожЩе чотири партії показали свої списки“Не скажу, що все буде гладко, але якщо міліція, правоохоронні органи будуть на це ефективно реагувати, то, я думаю, що сьогодні є стриманий шанс провести чесні, хоча й дуже погано організовані - будемо говорити чесно, - і дуже швидкі вибори”, - сказав голова правління КВУ.