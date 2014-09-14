Українські партії формують виборчі списки

Блок Петра Порошенка.

На другому етапі Х позачергового з'їзду партії "Блок Петра Порошенка" зареєструвалося 124 делегати.

Список блоку на виборах очолить мер Києва Віталій Кличко.

Також від БПП балотуватимуться Ольга Богомолець, Рефат Чубаров, Мустафа Джемілєв, миколаївський бізнесмен Аркадій Корнацький, журналісти Сергій Лещенко та Мустафа Найєм. Крім того, на з'їзді були присутні Микола Томенко, Микола Катеринчук, Едуард Гурвіц, Руслан Князевич, Олександр Бригинець, екс-депутат Олександр Третьяков та майже в повному складі фракція партії УДАР.

До Центральної ради "Блоку Петра Порошенка увійшли 32 особи. Зокрема, це Олексій Порошенко, Степан Барна, Юрій Луценко, Андрій Мацола, Андрій Павленко, Лев Парцхаладзе, Юрій Стець, Руслан Князевич та Ірина Фріз.

Список

1. Віталій Кличко

2. Юрій Луценко

3. Ольга Богомолець

4. Володимир Гройсман

5. Мустафа Джемілєв

6. Юлій Мамчур

7. Марія Матіос

8. Микола Томенко

9. Ірина Геращенко

10. Віталій Ковальчук

11. Сергій Квіт

12. Руслан Князевич

13. Юрій Стець

14. Ігор Гринів

15. Оксана Продан

16. Наталія Новак

17. Віктор Пинзеник

18. Світлана Заліщук

19. Сергій Лещенко

20. Мустафа Найєм

Батьківщина

На 13 з'їзді партії було оприлюднено першу п'ятірку списку.

Його очолили льотчиця Надія Савченко, лідер “Батьківщини” Юлія Тимошенко, громадський діяч Ігор Луценко, лідер парламентської фракції “Батьківщина” Сергій Соболєв, а п'яте місце - у громадської діячки, яка займається проблемами переселенців, Олени Шкрум.

6-те місце в списку зайняв заступник голови Всеукраїнської асоціації сільських і селищних рад Вадим Івченко, 7-ме місце - народний депутат, голова Комітету ВР з євроінтеграції Григорій Немиря, 8-ме місце – керівник молодіжного крила “Батьківщина молода” Іван Крулько, 9-те місце у списку зайняв науковець, економіст Олексій Рябчин, а десяте місце - у політичного аналітика Ігоря Жданова.

Усього до списку “Батьківщини” у загальнодержавному багатомандатному виборчому округу увійшли 225 кандидатів.

Зокрема, це Дмитро Шлемко, Борис Тарасюк, Андрій Кожемякін, Іван Кириленко, Сергій Власенко, Олександра Кужель, Олександр Абдулін, Валерій Дубіль, Олена Кондратюк, Андрій Шевченко, Олександр Чубатенко та інші.

Також Батьківщина оприлюднила список зі 180 своїх кандидатів у мажоритарних округах.

Зокрема, у мажоритарних округах балотуються Роман Ілик, Степан Курпіль, Юрій Одарченко та Володимир Яворівський.

Список

1. Надія Савченко

2. Юлія Тимошенко

3. Ігор Луценко

4. Сергій Соболєв

5. Олена Шкрум

6. Вадим Івченко

7. Григорій Немиря

8. Іван Крулько

9. Олексій Рябчин

10. Ігор Жданов

Народний Фронт

На позачерговому з'їзді партії було частково оприлюднено списки кандидатів у багатомандатних та одномандатних округах.

До першої п’ятірки виборчого списку партії увійшли прем’єр-міністр Арсеній Яценюк, радник міністра внутрішніх справ Тетяна Чорновол, голова Верховної Ради України Олександр Турчинов, екс-секретар РНБО Андрій Парубій і командир батальйону “Миротворець” Андрій Тетерук.

До другої п’ятірки увійшли: міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, громадських активіст та журналіст Вікторія Сюмар, народний депутат В'ячеслав Кириленко, народний депутат Лілія Гриневич та командир батальйону “Дніпро-1” Юрій Береза. Далі у списку йдуть міністр юстиції Павло Петренко, екс-голова Адміністрації президента Сергій Пашинський, військовий експерт Дмитро Тимчук, депутат Микола Мартиненко, міністр соцполітики Людмила Денисова.

В одномандатних округах серед відомих українському загалу постатей на вибори підуть народний депутат України Ксенія Ляпіна, яка буде брати участь у виборах по 216 виборчому округу, радник внутрішніх справ України Зорян Шкіряк (217 виборчий округ), спортсмен Роман Вірастюк (84 виборчий округ), активіст Майдану, боєць Козацької сотні “Самооборони” Махайло Гаврилюк (85 виборчий округ), історик Володимир В'ятрович(116 виборчий округ).

Список

1. Арсеній Яценюк

2. Тетяна Чорновол

3. Олександр Турчинов

4. Андрій Парубій

5. Андрій Тетерук

6. Арсен Аваков

7. Вікторія Сюмар

8. В'ячеслав Кириленко

9. Лілія Гриневич

10. Юрій Береза

11. Павло Петренко

12. Сергій Пашинський

13. Дмитро Тимчук

14. Микола Мартиненко

15. Людмила Денисова

Партія регіонів

Партія регіонів на вибори не йде.

Опозиційний блок

У блоці, де провідну роль відіграє партія екс-регіоналів "Партія розвитку України", пообіцяли оприлюднити свій виборчий список 15-16 вересня.

У сьогоднішньому форумі, за словами голови виконкому партії розвитку України Сергія Ларіна, взяли участь представники шести партій («Партія розвитку України», партія «Центр», партія «Україна - вперед», партія «Трудова Україна», «Партія державного нейтралітету України», партія «Нова політика») та понад 50 громадських організацій.

ВО "Свобода"

До першої п’ятірки виборчого списку Всеукраїнського об’єднання «Свобода» увійшли Олег Тягнибок, Руслан Кошулинський,Олександр Сич, Богдан Бенюк, Олексій Миргородський.

Список

1. Олег Тягнибок

2. Руслан Кошулинський

3. Олександр Сич

4. Богдан Бенюк

5. Олексій Миргородський

6. Анатолій Вітів

7. Олександр Мирний

8. Андрій Мохник

9. Олег Панькевич

10. Ігор Мірошниченко

Блок лівих сил

1. Володимир Шемаєв

2. Юрій Букарєв

3. Тетяна Руденко

Радикальна партія

Олег Ляшко, Андрій Лозовий, Сергій Мельничук, Злата Огневич, Артем Запотоцький, Ігор Попов, Артем Відко, Денис Сілантьєв, Ігор Мосійчук, Олена Кошелєва.

Самопоміч

Ганна Гопко, Семен Семенченко, Олексій Скрипник, Оксана Сироїд, Віктор Кривенко, Ірина Суслова, Павло Кишкар, Альона Бабак, Олександр Данченко, Наталія Веселова.

Громадянська позиція

Анатолій Гриценко, Василь Гацько, Марина Соловйова, Олег Дерев'янко, Віталій Шабунін, Петро Ландяк, Тарас Стецьків, Анатолій Забарило, Іван Апаршин, Олег Канівець.