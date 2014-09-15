На Вінниччині родини загиблих в АТО отримають по 30 тисяч гривень

Як повдіомляє департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА, із відповідною ініціативою виступив сьогодні голова Вінницької ОДА Анатолій Олійник під час апаратної наради.

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«Кожна родина наших земляків-вінничан, яка втратила бійця у зоні АТО, отримає з обласного бюджету 30-35 тисяч гривень та по 10 тисяч гривень отримають поранені» - сказав Олійник.

Він дав доручення відповідним структурним підрозділам зробити розрахунки для перенаправлення в обласному бюджеті необхідних коштів.