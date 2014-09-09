Військові медики надали допомогу понад 2500 пораненим у зоні АТО

94 військовослужбовці Збройних Сил України знаходяться у цивільних лікувальних закладах — у Дніпропетровському та Запорізькому гарнізонах.

Про це сьогодні, 9 вересня,повідомив представникам ЗМІ директор Військово-медичного департаменту Міністерства оборони України полковник медичної служби Віталій Андронатій.

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Офіцер зазначив, що значна увага керівництва оборонного відомства приділяється питанню реабілітації військовослужбовців, поранених під час АТО.

— Зараз вже підписані відповідні директиви, згідно з якими планується створити два реабілітаційних відділення у Львівському та Ірпінському військово-медичних центрах. Ми також проводимо перемовини з деякими відомими міжнародними фірмами, зокрема, з ізраїльськими (Лівенштейн), — розповів полковник медичної служби Віталій Андронатій.