Австрія надасть ОБСЄ безпілотники для моніторингу ситуації на Донбасі

Про це заявив міністр закордонних справ Австрії Себастьян Курц на зустрічі з президентом України Петром Порошенком.

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, під час зустрічі Порошенко подякував Австрії за підтримку територіальної цілісності, незалежності нашої держави. Зокрема, за серйозну допомогу та залучення у процес мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

«Символічно, що Австрія, як і весь Європейський Союз, з нами в цій складній ситуації», - наголосив він.

Порошенко окреслив головні складові процесу мирного врегулювання та поінформував Курца про ситуацію у Донецькій і Луганській областях.

Читайте такожОБСЄ: Митну службу України не допустили оглянути новий «гумконвой» з РФГлава держави висловив сподівання, що найближчим часом буде збільшено кількість спостерігачів ОБСЄ для моніторингу і верифікації та залучено до цієї роботи експертів з Австрії та надано технічні засоби контролю.

Міністр закордонних справ Австрії висловив підтримку Україні з боку ЄС та його країни і наголосив, що Австрія готова значно активізувати свої зусилля у рамках ОБСЄ та надати ОБСЄ безпілотники для моніторингу ситуації у прикордонних з РФ територіях України.

«Наша місія - не тільки підтримати мирне врегулювання шляхом надання австрійських спостерігачів в рамках ОБСЄ, але й надати 10 австрійських безпілотників для місії ОБСЄ, які дозволять контролювати конфліктні території задля пришвидшення процесу мирного врегулювання», - сказав він.

Курц високо оцінив Мирний план президента України, назвавши його «шансом для України мирного врегулювання конфлікту на Сході».

Читайте такожПід Донецьком група ОБСЄ потрапила під обстріл - ЗМІЗа словами міністра закордонних справ, Австрія посилює свою допомогу і у сфері надання медичної та медикаментозної допомоги для важкопоранених серед мирного населення на Сході України.

«Ми раді, що маємо можливість взяти сьогодні кілька постраждалих для лікування в Австрії», - сказав Курц.

13 вересня президент України Петро Порошенко і чинний голова ОБСЄ, керівник Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії Дідьє Буркхальтер домовилися, що для моніторингу і верифікації Спеціальною місією ОБСЄ режиму припинення вогню на Донбасі буде суттєве збільшено її чисельність і технічне оснащення.

Порошенко дав дозвіл на використання ОБСЄ безпілотних літальних апаратів і Буркхальтер пообіцяв доставити їх в Україну найближчим часом, додали в прес-службі.