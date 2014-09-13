Порошенко дозволив ОБСЄ використовувати безпілотники

Про це під час телефонної розмови в суботу домовились президент України Петро Порошенко і чинний голова ОБСЄ, керівник Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії Дідьє Буркхальтер, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

«Для дотримання сталого режиму припинення вогню співрозмовники домовилися про суттєве збільшення чисельності та технічного оснащення місії для моніторингу і верифікації», - йдеться в повідомленні.

Порошенко дав дозвіл на використання ОБСЄ безпілотних літальних апаратів і Буркхальтер пообіцяв доставити їх в Україну найближчим часом, додали в прес-службі.

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Також повідомляється, що для суворого дотримання режиму припинення вогню голова ОБСЄ пообіцяв направити в Україну більше інспекторів із відповідним досвідом, які займатимуться моніторингом у найпроблемніших місцях.

Буркхальтер також проанонсував візит Високого комісара ОБСЄ з питань національних меншин Астрід Торс, яка наступного тижня відвідає Україну.