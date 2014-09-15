Євросоюз не визнає російські "вибори" в окупованому Криму

Європейський союз не визнає "вибори", які проводилися окупантами вчора, 14 вересня, на території анексованої Росією автономної республіки Крим.

Про це повідомляється на сайті Європейської служби зовнішньополітичної діяльності.

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"У зв'язку з повідомленнями про місцеві "вибори", які відбулися у Криму і Севастополі, ми підкреслюємо, що Європейський союз не визнає ні правову базу, ні легітимність таких "виборів"", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що Євросоюз, як і раніше, засуджує незаконну анексію Криму і Севастополя Росією і не визнає її.