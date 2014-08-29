ЗМІ: Влада анексованого Криму заборонила відкрити офіс моніторингової групи ООН
Фахівці ООН з прав людини не мають змоги проводити дослідження на території Криму, доступ туди їм заборонила місцева влада.
Про це заявив помічник із прав людини генерального секретаря ООН Іван Шимонович. Його цитує Крим.Реалії.
«Моніторингова група зверталась з проханням відкрити офіс у Криму, але дозволу від тамтешньої влади не отримала. Тож наші експерти збирають інформацію щодо ситуації у Криму, я би сказав, опосередковано, через свідчення очевидців і ЗМІ. У нашому новому звіті з порушень прав людини на сході України ми даємо картину і по Криму», – зазначив він.
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Як повідомив Іван Шимонович, у Криму і далі тривають утиски і дискримінація українських громадян, кримських татар та інших меншин. Продовжують надходити скарги кримчан на дії так званих «сил самооборони».
У звіті ООН з прав людини наголошено, що за останній місяць з Криму на материкову Україну виїхали понад 2800 осіб, у результаті чого кількість внутрішніх переселенців з АРК перевищила 16 тисяч осіб.