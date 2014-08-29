ЗМІ: Влада анексованого Криму заборонила відкрити офіс моніторингової групи ООН

Про це заявив помічник із прав людини генерального секретаря ООН Іван Шимонович. Його цитує Крим.Реалії.

«Моніторингова група зверталась з проханням відкрити офіс у Криму, але дозволу від тамтешньої влади не отримала. Тож наші експерти збирають інформацію щодо ситуації у Криму, я би сказав, опосередковано, через свідчення очевидців і ЗМІ. У нашому новому звіті з порушень прав людини на сході України ми даємо картину і по Криму», – зазначив він.

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Як повідомив Іван Шимонович, у Криму і далі тривають утиски і дискримінація українських громадян, кримських татар та інших меншин. Продовжують надходити скарги кримчан на дії так званих «сил самооборони».

У звіті ООН з прав людини наголошено, що за останній місяць з Криму на материкову Україну виїхали понад 2800 осіб, у результаті чого кількість внутрішніх переселенців з АРК перевищила 16 тисяч осіб.