ЗМІ: На вихідних у Макіївці від обстрілів постраждали мешканці п'яти районів, одна людина загинула
Протягом цих вихідних через обстріли Макіївки на Донеччині, де раніше за час бойових дій загинули 35 людей, загинув ще один мирний житель та отримали поранення кілька містян.
Травми різного ступеню тяжкості отримали жителі кварталу Хімік, 762-го кварталу, селищ Ханжонкове та Осипенко і 4-го мікрорайону, ще одна людина загинула, повідомляє ТСН.
Також через обстріли була знеструмлена Макіївська фільтрувальна станція, тому жителі міста залишилися без водопостачання. Також у населеному пункті були знеструмлені кілька трансформаторних підстанцій.
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Раніше у РНБО попереджали, що бойовики готуються ударити з "Градів" по житлових кварталах Донецька та Макіївки.