ЗМІ: На вихідних у Макіївці від обстрілів постраждали мешканці п'яти районів, одна людина загинула

Травми різного ступеню тяжкості отримали жителі кварталу Хімік, 762-го кварталу, селищ Ханжонкове та Осипенко і 4-го мікрорайону, ще одна людина загинула, повідомляє ТСН.

Також через обстріли була знеструмлена Макіївська фільтрувальна станція, тому жителі міста залишилися без водопостачання. Також у населеному пункті були знеструмлені кілька трансформаторних підстанцій.

Читайте такожУ Макіївці за час бойових дій пошкоджено 70 багатоквартирних будинків і понад 100 приватнихВсі служби житлово-комунального господарства працюють в штатному режимі, наголосили у прес-службі міськради Макіївки. Міський транспорт працює за скороченим графіком.

Раніше у РНБО попереджали, що бойовики готуються ударити з "Градів" по житлових кварталах Донецька та Макіївки.