Бойовики планують обстріляти з «Градів» житлові квартали Макіївки та Донецька, видаючи їх за обстріли силами АТО - РНБО



Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

РНБО зафіксувала розташування у населеному пункті Ханженкове Донецької області кількох установок «Град» та мінометної батареї бойовиків.

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«Готується обстріл у північному напрямку, де розташовані житлові квартали Макіївки», - зазначив він.

«Крім цього до міста Ясинувата заїхало 3 установки «Град» і ще одна мінометна батарея. За оперативною інформацією, терористи планують обстріляти місто Донецьк, видаючи це за обстріли українськими військовими», - додав Лисенко.