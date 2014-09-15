Путін пообіцяв Баррозу, що торгівельної війни з Україною не буде

Про це йшлося в ході телефонної розмови, яка відбулася у понеділок за результатами тристоронніх переговорів, що відбулися минулої п'ятниці щодо Угоди про асоціацію та глибоку і всеохоплюючу зону вільної торгівлі, повідомляє Єврокомісія.

"Обидва президенти відзначили свою згоду зі спільними висновками тристоронніх переговорів. Ці висновки мають бути реалізовані, і ЄС тепер буде обговорювати це з державами-членами. Виходячи з цього, президент Володимир Путін підтвердив, що не буде ніяких змін поточного двостороннього торговельного режиму між Росією і Україною", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, співрозмовники також обговорили енергетичну ситуацію, і було вирішено, що тристороння зустріч на рівні міністрів має відбутися. "Росія запропонує дату вже найближчим часом", - повідомляє ЄК.

Також Баррозу підкреслив необхідність повної поваги до 12 пунктів плану припинення вогню, який був погоджений в Мінську.

"Обидва президенти погодилися з тим, що ці кроки повинні сприяти політичному та мирному рішенню, при повній повазі суверенітету України та її територіальної цілісності", - наголошує ЄК.