Попри перемир'я бойовики пішли на штурм донецького аеродрому та прорив з Пантелеймонівки
23:07, 13 вересня 2014Політика
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Бійці АТО дали відсіч бойовикам і втримали зайняті позиції.
REUTERS
Попри режим припинення вогню сьогодні бойовики спробували штурмувати донецький аеродром та піти на прорив з Пантелеймонівки.
Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.
"Протягом дня терористи здійснили чергову невдалу спробу штурму аеродрому Донецьк, та прориву з населеного пункту Пантелеймонівка. Збройні Сили України надають гідну відсіч ворогу , та мужньо утримують зайняті рубежі", - наголошено у повідомленні.
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Також зазначається, що протягом дня по підрозділам сил АТО здійснювались поодинокі обстріли, але загалом ситуація під контролем.
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