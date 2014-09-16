США не визнають результати "виборів" у Криму

Про це заявила прес-секретар Державного Департаменту Марі Харф під час брифінгу у понеділок, повідомляє в Facebook журналіст "Голосу Америки" Мирослава Гонгадзе.

Читайте такожЄвросоюз не визнає російські "вибори" в окупованому Криму

Харф зазначила, що, захопивши Крим, Росія порушила всі міжнародні норми, включаючи Статут ООН і хартію ОБСЄ.

США закликають Росію зупинитиагресію проти України і відновити законний статус Криму як автономної республіки у складі України.