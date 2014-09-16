США не визнають результати "виборів" у Криму
03:51, 16 вересня 2014Політика
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Сполучені Штати Америки не визнають так звані вибори в місцеві органи влади, які відбулися в неділю в Криму.
США не визнають результати виборів в Криму / zr.ru
Про це заявила прес-секретар Державного Департаменту Марі Харф під час брифінгу у понеділок, повідомляє в Facebook журналіст "Голосу Америки" Мирослава Гонгадзе.
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Харф зазначила, що, захопивши Крим, Росія порушила всі міжнародні норми, включаючи Статут ООН і хартію ОБСЄ.
США закликають Росію зупинитиагресію проти України і відновити законний статус Криму як автономної республіки у складі України.
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