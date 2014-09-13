Американський генерал у відставці порівняв Україну із Прагою 1938 року

Про це заявив колишній головнокомандувач Об`єднаних збройних сил НАТО в Європі, генерал у відставці США Уеслі Кларк під час зустрічі в Києві із заступником глави Адміністрації президента Валерієм Чалим, повідомляє прес-служба глави держави.

«Це нагадує Прагу 1938 року. Агресію необхідно зупинити зараз», - сказав американський генерал.

Співрозмовники обговорили питання міжнародної безпеки та ситуацію на українському Донбасі. При цьому Кларк високо оцінив дії Президента України, які призвели до домовленостей про запровадження режиму припинення вогню. «Президент Порошенко продемонстрував всьому світу силу духу і лідерство», зазначив Кларк.

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Чалий наголосив, що Україна повністю дотримується досягнутих домовленостей з метою подальшого втілення Мирного плану президента України.

Також Чалий та Кларк обговорили питання в контексті візиту президента України до США, який відбудеться наступного тижня.