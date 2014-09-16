У Кабміні визнали, що ратифікацію УА свідомо гальмували через Росію

Про це заявила заступник міністра закордонних справ з питань євроінтеграції Лана Зеркаль, виступаючи на засіданні комітета ВР з європейської інтеграції, передає Українська правда.

За її словами, "угоду не вносили (в ВР), щоби надати роз'яснення Російській федерації та щоби уникнути подальших негативних впливів на двосторонню торгівлю з РФ"

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"З липня був започаткований тристоронній діалог Україна-Росія-ЄС. Ви знаєте, що зі сторони Росії були занепокоєння щодо застосування нами Угоди про асоціацію. Були навіть погрози про те, що Росія застосує додаток номер шість до угоди про ЗВТ СНД та виведе Україну з режиму вільної торгівлі", - пояснила мотиви цих переговорів Лана Зеркаль.

Представниця МЗС запевнила, що за підсумками переговорів владі "вдалося вийти на ратифікацію та позбавити Росію формальних підстав згорнути режим вільної торгівлі, який існує в рамках СНД".

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Як відомо, досі представники влади заперечували зв'язок між переговорами з РФ та затягуванням ратифікації УА. Це затягування влада пояснювала проведенням технічних процедур.

Цей факт викликав обурення членів комітету ВР. "Раніше аргументом заступника глави адміністрації президента, Валерія Чалого, було те, що владою має бути підготовлений закон про імплементацію, і це потребує часу. А тепер цей закон взагалі не подали в Раду", - зазначив глава комітету, народний депутат Григорій Немиря.