Кабмін призначив 9 заступників міністрів з євроінтеграції

Кабінет міністрів України призначив 9 заступників міністрів, включаючи заступника міністра економічного розвитку і торгівлі України – торгового представника України Валерія П‘ятницького.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив під час брифінгу в Кабінеті міністрів міністр Кабінету міністрів України Остап Семерак.

«Вперше в Україні за ініціативою прем'єр-міністра Арсенія Яценюка було проведено відбір на публічній основі. Більш як 190 претендентів подали свої пропозиції, вони брали участь у конкурсі», - сказав Семерак.

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Він відзначив, що кожний з новопризначених чиновників має необхідний досвід роботи, зокрема із західними партнерами, володіє мовами і необхідними професійними навиками.

Зокрема, за рішенням уряду, заступником міністра інфраструктури з питань європейської інтеграції стала Оксана Рейтер, заступником міністра внутрішніх справ – Тігран Авакян, заступником міністра соціальної політики – Сергій Устименко, заступником міністра регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ – Мирослав Кошелюк, заступником міністра закордонних справ - Олена Зеркаль, заступником міністра оборони – Ігор Кабаненко, заступником міністра молоді і спорту – Микола Мовчан, заступником міністра культури – Світлана Фоменко.

Раніше Кабмін призначив Валерія П‘ятницького, урядового уповноваженого з питань європейської інтеграції, на нову посаду – заступником міністра економічного розвитку і торгівлі України - торгового представника України. Його завданням стане просування і захист інтересів українських товаровиробників на зарубіжних ринках.

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Коментуючи призначення П‘ятницького, Семерак відзначив: «Зараз це серйозна формальна позиція в рангу заступника міністра. Вперше за останні роки відбулося серйозне призначення представника й адвоката українського товаровиробника, української промисловості і бізнесу на міжнародних ринках». Семерак наголосив, що П‘ятницький найбільш відомий переговорник від України в рамках СОТ, і як урядовий уповноважений також вів переговори. «Ми сподіваємося, що з призначенням П‘ятницького, український бізнес дістане серйозну допомогу в просуванні на міжнародних ринках», - відзначив Семерак.

Представляючи інших заступників міністра, Семерак відзначив, що таким чином остаточно сформовано урядовий комітет з питань європейської інтеграції. «Уже із завтрашнього дня ми почнемо роботу і рухатимемось цим шляхом», - сказав Семерак.