Порошенко і Турчинов підписали закон про ратифікацію УА з ЄС

Як передає кореспондент УНІАН, вони підписали цей закон у Верховній Раді відразу після його ухвалення парламентом.

Нагадаємо, «за» проголосували 355 народних депутатів із 381, зареєстрованого у сесійній залі.

Читайте такожВідтермінування вільної торгівлі з Україною ніяк не впливає на асоціацію в цілому - ЄврокомісіяПісля того, як Порошенко підписав закон – частина депутатів проскандували: «Слава Україні! Героям слава!», а прем’єр-міністр Арсеній Яценюк підійшов до Порошенка та привітав його з ухваленням цього рішення.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Європарламент синхронно з Верховною Радою ратифікував Угоду про асоціацію між Україною та ЄС.