Порошенко і Турчинов підписали закон про ратифікацію УА з ЄС
13:46, 16 вересня 2014Політика
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Президент України Петро Порошенко та Голова Верховної Ради Олександр Турчинов підписали закон про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, вони підписали цей закон у Верховній Раді відразу після його ухвалення парламентом.
Нагадаємо, «за» проголосували 355 народних депутатів із 381, зареєстрованого у сесійній залі.
Читайте такожВідтермінування вільної торгівлі з Україною ніяк не впливає на асоціацію в цілому - ЄврокомісіяПісля того, як Порошенко підписав закон – частина депутатів проскандували: «Слава Україні! Героям слава!», а прем’єр-міністр Арсеній Яценюк підійшов до Порошенка та привітав його з ухваленням цього рішення.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні Європарламент синхронно з Верховною Радою ратифікував Угоду про асоціацію між Україною та ЄС.
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