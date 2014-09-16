У Миколаївській міськраді саморозпустилася фракція Партії регіонів

Про це в ході сьогоднішнього засідання оголосив голова фракції Ігор Копійка. За його словами, таке рішення прийнято у зв'язку з незгодою миколаївських депутатів з рішенням центрального партійного керівництва не брати участь в парламентських виборах.

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"Центральне керівництво Партії регіонів прийняло рішення не брати участі у виборчій кампанії з виборів у Верховну Раду. Це рішення шокувало депутатів фракції Партії регіонів. Більш того, з нами як з активними членами Партії регіонів це рішення навіть не спромоглися обговорити", - зазначив голова фракції.

"Ми сподівалися на те, що керівництво Партії регіонів у Києві зробить висновки, сформулює абсолютно нові підходи в роботі структури політичної сили. Оновлення партії так і не відбулося. Ми так і не побачили ні нових облич, ні нового лідера. З такою позицією ми категорично не згодні. Ми хочемо мати можливість працювати для нашого міста і миколаївців. Саме тому ми прийняли рішення про саморозпуск фракції Партії регіонів у Миколаївській міській раді", - сказав Ігор Копійка.

Останнім часом фракція Партії регіонів у міськраді налічувала 29 депутатів.