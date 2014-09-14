Колесніков: Партія Регіонів не буде брати участь у виборах в Раду

Про це заявив секретар президії Партії регіонів, народний депутат України Борис Колесніков на брифінгу в Києві, передає кореспондент УНІАН.

«Політрада ухвалила рішення не брати участі у виборах, коли в країні йде війна, коли в 44 округах вибори фізично провести неможливо. Партія регіонів у виборах брати участі не буде», - сказав Колесніков.

На його думку, в умовах, коли йде війна і гинуть люди, вибори можуть призвести до розколу в країні. «Який може бути парламент, якщо четверта частина країни не буде в ньому представлена?», - відзначив Б.Колесніков.

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Відповідаючи на запитання журналістів, політик повідомив, що сам особисто не має наміру обиратися до парламенту у будь-якому мажоритарному окрузі. Разом з тим, за його словами, інші члени Партії регіонів мають право самостійно вирішувати, чи балотуватися до Верховної Ради по за мажоритарними округами.

На зауваження журналістів, що останнім часом йшлося про створення опозиційного блоку за участю Партії регіонів, Колесніков відзначив, що «законодавчо створити блоки вже не можна». «Тобто йдеться про технологію: взяли партію, назвали так чи інакше... Ми поважаємо думку наших колег їх право створювати опозиційні блоки», - додав секретар президії Партії регіонів.

На питання, яким чином Партія регіонів має намір добиватися змін у країні, якщо вона не буде представлена в новому парламенті, Колесніков відповів: «Якщо вибори все ж відбудуться, і вони будуть визнані, в чому я глибоко сумніваюся, є світова модель непарламентської опозиції, є мажоритарники, які відстоюватимуть наші інтереси».

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Також Колесніков заявив, що ПР "створить свій альтернативний уряд", склад якого обіцяють оголосити наступного тижня, передає Українька правда.

Водночас "регіонал" прокоментував інформацію про можливу участь Віктора Медведчука в майбутніх виборах: "За останні тижні я наслухався стільки, що у мене немає коментарів".