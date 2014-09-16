Суб'єктами люстрації є всі держслужбовці крім виборних посад – нардеп

Як передає кореспондент УНІАН, про це у коментарі журналістам сказав народний депутат Юрій Дерев'янко.

За його словами, відповідно до закону “суб'єктами люстрації сьогодні є всі без виключення чиновники, всі державні службовці і всі службовці органів місцевого самоврядування за виключенням виборних посад”.

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Дерев’янко також зауважив, що цей закон розповсюджується на колишнього президента України Віктора Януковича. Депутат зазначив, що даний закон поширюється також на прем'єр-міністра України, заступників міністра, заступників керівників інших центральних органів влади. Також цей закон поширюється на голів облдержадміністрацій. Дерев'янко підкреслив, що цей закон також розповсюджується на всіх тих осіб, “які були безпосередньо “прив'язані” до подій Майдану. За його словами, йдеться про період Майдану з 21 листопада 2013 року до 22 лютого 2014 року, які були безпосередньо “причетні до подій, тобто протиправних дій щодо учасників Майдану”.

За словами Дерев’янка, під люстрацію підпадають всі судді та прокурори, які ухвалювали протиправні рішення щодо учасників Майдану. “Всі вони не мають права обіймати будь-яку державну посаду на термін 10 років”, - додав він.

Він підкреслив, що наступною категорією осіб, які підпадають під закон про люстрацію, є ті, хто за рішенням судів визнані такими, що закликали до розколу України, до сепаратизму. Дерев'янко зазначив, що такі особи не мають права обіймати посади на термін 5 років. За його словами, також цей закон стосується тих осіб, які були “агентами КДБ СРСР, ті, які вчилися в школах КДБ, крім технічних спеціальностей, ті особи, які були керівниками КПУ від рівня секретаря районної організації і вище, а також ті особи, які очолювали комсомол від рівня секретарів ЛКСМУ і вище”.