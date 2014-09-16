Мітингувальники з криками "Люстрація!" намагаються прорватися до будівлі ВР (фото, відео)

Учасники мітингу за ухвалення закону про люстрацію намагаються прорватися крізь кордони правоохоронців до будинку Верховної Ради України.

Читайте такожТурчинов наголошує на необхідності доопрацювання законопроекту про люстрацію

Як передає кореспондент УНІАН, біля парламенту на даний час близько 200 протестувальників, які тримають прапори Правого сектору та політичної партії “Воля” і прапори України. З вигуками: “Люстрація!” вони намагаються прорватися крізь ряди правоохоронців.

На даний час біля центрального входу Верховної Ради правоохоронці стоять в кілька шеренг.

Як повідомляє Громадське, ігноруючи зауваження працівників ДАІ, активісти Автомайдану вивантажують покришки.

Як повідомляють активісти в Facebook, проти одного з мітингувальників уже було застосовано сльозогінний газ.