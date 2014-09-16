Ситуація під парламентом нормалізувалася, шини загасили, одну людину поранено

Як передає кореспондент УНІАН, у даний час перед будівлею парламенту знаходиться не більш як 50 мітингувальників, вони спілкуються між собою та з журналістами.

Однак, незважаючи на спокійну ситуацію, будівлю парламенту продовжують охороняти міліціонери, які стоять в декілька шеренг по периметру ВР з боку площі Конституції та вулиці Грушевського.

Читайте такожБіля Ради пролунали вибухи, мітингувальники збираються "ловити депутатів" - співробітник КабмінуРазом з тим біля парламенту медики на ношах понесли до автомобіля “швидкої” допомоги хлопця із закритою черепно-мозковою травмою. За словами очевидців, він є активістом «Правого сектору». Також лікарі надають допомогу дівчині, якій нібито кинули каменем у голову.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку ВР пікетували активісти партій та громадських організацій з вимогою ухвалити закон про люстрацію влади “Про очищення влади”.

Близько 18.00 на площі Конституції, біля центрального входу до будинку Верховної Ради, учасники акції підпалили шини.

Пізніше Верховна Рада під час третьої спроби ухвалила закон “Про очищення влади”.