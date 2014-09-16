Депутати ухвалили закон про люстрацію
Народні депутати з третьої спроби ухвалили закон "Про очищення влади".
За це рішення проголосував 231 народний депутат з 246 зареєстрованих в сесійній залі.
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На засіданні парламенту один із авторів законопроекту Юрій Дерев'янко (позафракційний) підкреслив, що при підготовці до другого читання законопроект "дуже суттєво змінився". За його словами, із законопроекту вилучені всі норми, які суперечили чинній Конституції. Депутат повідомив, що "всі виборні посади - депутати, уповноважений з прав людини, конституційні судді - вилучені з цього закону". Він додав, що цей закон вимагає від чиновників вказувати в декларації свої доходи та майно і доходи тих осіб, які проживають "спільно з ними і мають спільний побут".
Нагадаємо, що незадовго до цього депутати не підтримали даний законопроект, але продовжували його обговорення Як передає кореспондент УНІАН, в попередньому голосуванні за законопроект свої голоси віддали 217 депутатів.
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Після цієї новини, активісти, які зібралися біля парламенту з вимогою ухвалити закон про люстрацію, своїми автомобілями перекрили вулицю Грушевського і підпалили на ній шини. У свою чергу спікер Верховної Ради Олександр Турчинов заявив, що жоден з депутатів не покине сесійну залу, поки закон про люстрацію не буде прийнятий. Після цього, прийнявши даний закон, голова парламенту оголосив засідання закритим.