У Росії вже готові відправити на Донбас третій гуманітарний конвой

МНС Росії готове направити третю партію гуманітарної допомоги на територію Донбасу наприкінці цього тижня. Про це повідомив заступник голови міністерства Володимир Степанов в Раді Федерації, передає ИТАР-ТАСС.

"До кінця цього тижня при певних рішеннях ми будемо готові продовжити роботу", - сказав він, відповідаючи на питання про можливість відправки третього гуманітарного конвою.

Читайте такожМЗС: Україна вимагає від РФ припинити провокації з гуманітарним конвоєм

Як раніше повідомлялося, прес-секретар верховного представника ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Кетрін Ештон заявила про порушення другим російським гуманітарним конвоєм територіальної цілісності України.

ЄС вважає дії російської влади незаконними і такими, що порушили українську територіальну цілісність і суверенітет.

Як повідомляв УНІАН, першу колону у складі 280 вантажівок з «гуманітарною допомогою» на Донбас влада Росії направила в односторонньому порядку на початку серпня. 22 серпня російські «КамАЗи» прорвалися через український пункт пропуску «Ізварине», який контролюється бойовиками. При цьому українські митники встигли перевірити тільки 34 машини.

У Червоному Хресті повідомили, що їхні представники не супроводжували вантажівки РФ в Україні, як було обумовлено раніше.

Читайте такожОБСЄ: Митну службу України не допустили оглянути новий «гумконвой» з РФ

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк зазначив, що Україна сама здатна забезпечити своїх громадян і може приймати гуманітарну допомогу виключно в рамках міжнародного права і по лінії Червоного Хреста.