ЄС: Другий російський гуманітарний конвой порушив суверенітет України

"Вихідними другий гуманітарний вантаж увійшов та залишив українську територію без згоди та огляду з боку української влади", – йдеться у оприлюдненій у понеділок заяві Ештон.

Окрім того, наголошується на тому, що було порушено фундаментальні міжнародні гуманітарні принципи.

Читайте такожДругий «гуманітарний конвой» РФ перетнув кордон з порушенням процедур - прикордонникиЗ огляду на це, ЄС вважає дії російської влади незаконними та такими, що порушили українську територіальну цілісність та суверенітет.

Як повідомляв УНІАН, другий гуманітарний конвой РФ прибув на територію України 13 вересня.