Українські силовики на Донбасі вчора відбили наступ бойовиків на кількох напрямках

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Сили АТО готові до провокацій та до відбиття наступу», - наголосив він.Читайте такожБойовики захопили ділянку траси між Горлівкою та Пантелеймонівкою

Лисенко зазначив, що «учора терористи здійснили кілька атак та обстрілів позицій сил АТО від н.п. Фащівка Луганської області в напрямку Дебальцевого Донецької області та з рубежу міста Кіровське Донецької області в напрямку Юнокомунарівська Донецької області».