Українські силовики на Донбасі вчора відбили наступ бойовиків на кількох напрямках
13:06, 17 вересня 2014Політика
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Сили антитерористичної операції за вчора відбили наступ терористів від населеного пункту Фащівка Луганської області в напрямку Дебальцевого Донецької області та з рубежу міста Кіровське Донецької області в напрямку Юнокомунарівська Донецької області.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
«Сили АТО готові до провокацій та до відбиття наступу», - наголосив він.Читайте такожБойовики захопили ділянку траси між Горлівкою та Пантелеймонівкою
Лисенко зазначив, що «учора терористи здійснили кілька атак та обстрілів позицій сил АТО від н.п. Фащівка Луганської області в напрямку Дебальцевого Донецької області та з рубежу міста Кіровське Донецької області в напрямку Юнокомунарівська Донецької області».
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