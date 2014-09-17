На Донбасі бойовики збільшили кількість обстрілів населених пунктів з мирними мешканцями, є загиблі - штаб АТО

Про це йдеться у повідомлені прес-служби штабу АТО у соцмережі.

Зазначається, що бойовики переважно ведуть вогонь по блокпостам та опорним пунктам з мінометів, а також з артилерії та реактивних систем залпового вогню, танків та стрілецької зброї. Читайте такожНа Донеччині за добу в результаті обстрілу бойовиків загинули троє мирних жителів

"Слід зазначити, що бандити збільшили кількість обстрілів по мирним населеним пунктам, поруч з якими розташовані позиції українських військ. Ці провокації робляться з метою дискредитації сил АТО та залякування населення Донбасу. Зокрема, бандити обстріляли населені пункти Орловка, Велика Кринка, Курахово. В результаті бандитських вогневих ударів є загиблі та поранені серед мирного населення", - наголошують у штабі.

Сили АТО продовжують надійно утримувати зайняті позиції та рубежі незважаючи на провокації з боку бойовиків.