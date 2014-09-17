Екс-регіонал: "Опозиційний блок" - це кращі учні Януковича

Колишній член Партії регіонів, уповноважений представник депутатської групи "За мир та стабільність" Віталій Грушевський наголошує на неприйнятності голосування на виборах за "Опозиційний блок".

Про це він заявив сьогодні під час прес-конференції в УНІАН.

"Коли сьогодні з'явився "Опозиційний блок", у мене виникає подив: коли країна фактично знаходиться в одному кроці до руйнування, з'являється "Опозиційний блок". Для чого? Це політична технологія? Або це шлях реінкарнації влади Януковича? Хто стоїть за цим "Опозиційним блоком"? Згідно із засобами масової інформації, згідно з чутками, і, мабуть, це знає кожен українець, - голова Адміністрації президента Януковича (з лютого 2010 року по січень 2014 року головою АП був Сергій Льовочкін - УНІАН)", - сказав депутат.

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За його словами, "головний конструктор і ідеолог" партії - екс-заступник голови АП. "Хто у нас був заступник голови? Ларін Сергій Миколайович. А хто ще допомагає йому? Мірошниченко Юрій. Представник президента Януковича у парламенті", - сказав Грушевський.

"Кого нам не вистачає ще до цього "Опозиційного блоку"? Віктора Федоровича Януковича. Це, мабуть, найкращі учні Януковича, які довели і на яких відповідальність по всім питанням, які були протягом 2011, 2012 років. Вони сьогодні створили "Опозиційний блок" і намагаються пройти під таким гарним гаслом і отримати довіру людей", - вважає парламентарій.

Таким чином, Грушевський наголосив, що "коли люди прийдуть на виборчі дільниці і побачать "Опозиційний блок", вони повинні згадати, що за цим блоком головний режисер є голова Адміністрації президента Януковича і головний режисер всієї цієї ситуації - заступник голови Адміністрації Януковича".

"Жодна людина, яка стоїть у черзі по довіру, - це не повинні бути колишні очільники Адміністрації президента Януковича, тому що це реінкарнація "вчителя" Януковича", - сказав Грушевський.

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Депутат також повідомив, що на нинішніх парламентських виборах балотуватиметься у мажоритарному окрузі як самовисуванець.

Як повідомлялося, до "Опозиційного блоку" увійшли 6 партій: Партія розвитку України, "Україна вперед", Партія державного нейтралітету України, "Трудова Україна", партія "Центр" та партія "Нова політика".

Партію розвитку України створив екс-глава Адміністрації президента Сергій Льовочкін. Очолив її Сергій Ларін - екс-заступник глави АП під час президентства Януковича.