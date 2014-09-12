Тігіпко: «Сильна Україна» не буде об'єднуватися з Опозиційним блоком

Про це заявив лідер «Сильної України» Сергій Тігіпко на брифінгу після закінчення першого етапу ІІ Національного з'їзду партії «Сильна Україна». За його словами, представники Опозиційного блоку виходили з пропозицією про співпрацю, але вона не була підтримана «Сильною Україною».

«Розмови про вступ до Опозиційного блоку були, я не буду замовчувати це. Пропонували очолити цей блок. Про якісь відсотки в списках розмови не було, ми не дійшли до цього, тому що моя позиція була чіткою. Перше - ми йдемо своєю партією - «Сильною Україною». Ми сьогодні відкриті для всіх. Не обов'язково сьогодні навіть бути членом партії. Але якщо це ті люди, які можуть принести користь країні, ми теж хотіли б бачити їх в списках. Я не бачу сенсу в тому, щоб зробити якийсь тимчасовий блок, провести з'їзд, а потім розбігтися. Потрібно будувати партії, які б викликали довіру і рухалися б вперед», - підкреслив політик.

По-друге, як зазначив С. Тігіпко, представники Опозиційного блоку пропонували до загального списку включити ряд політиків, які заплямували свою репутацію. Але з цим не можна було погодитися.

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Тігіпко наголосив, що «Сильна Україна» відкрита для всіх людей, готових запропонувати конструктивні реформи, ідеї по відродженню економіки.

«Ми партія молода, будемо, насамперед, дивитися, що людина робить, що людина собою представляє. Для мене дуже важливо – корупціонер чи не корупціонер, конструктивна людина або просто популіст, схильна до реформ чи ні. Патріот чи ні. Це найголовніші якості», - зазначив політик.