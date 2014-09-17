ГПУ відкрила провадження за фактом «виборів» в Криму

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України, відомство внесло до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 109 Кримінального кодексу України (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади).

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У повідомленні зазначається, що, зокрема, «всупереч законодавству України на окупованій території держави було заплановано на 14 вересня цього року та проведено вибори до так званих законодавчих органів Криму та міста Севастополя, а також муніципальні вибори».

«Як стало відомо, у період з травня по вересень 2014 року з метою захоплення державної влади було вчинено ряд дій, спрямованих на формування на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя органів законодавчої влади та місцевого самоврядування відповідно до законодавства Російської Федерації», - зазначають у ГПУ.

Також в повідомлені сказано, що матеріали кримінального провадження для організації подальшого досудового розслідування направлено до Служби безпеки України.

Як повідомляв УНІАН, незаконні «вибори» в анексованому в березні ц. р. Росією Криму відбулися 14 вересня.

Євросоюз, США та НАТО не визнали легітимність так званих регіональних і місцевих «виборів» у Криму.