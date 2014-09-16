В окупованому Криму затвердили підсумки незаконних «виборів»

Виборча комісія визнала вибори депутатів Держради Криму першого скликання по республіканському виборчому округу і по одномандатних виборчих округах такими, що відбулися і дійсними. Таким чином, у результаті незаконних «виборів» обрано 75 депутатів, 50 депутатів по республіканському виборчому округу і 25 депутатів по одномандатному виборчому округу.

По республіканському виборчому округу 5% бар'єр подолали дві політичні партії – Кримське регіональне відділення Всеросійської політичної партії «Єдина Росія» і Кримське регіональне відділення Політичної партії ЛДПР. У всіх 25 одномандатних виборчих округах перемогу здобули кандидати, висунуті «Єдиною Росією». У результаті, «ЄР» одержала 70 мандатів (70,18% по республіканському округу і 25 мандатів по одномандатних округах). ЛДПР - п'ять мандатів (8,49% по республіканському округу).

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Незаконні «вибори» в Криму відбулися 14 вересня. За даними виборчкому, на дільниці прийшли 53,61% загальної кількості зареєстрованих виборців.

Після цього, Європейський Союз заявив, що «продовжує засуджувати незаконну анексію Автономної Республіки Крим і міста Севастополя Російською Федерацією, і не визнає її». У заяві наголошується, що «у зв'язку з повідомленнями про місцеві "вибори", які мали місце в Криму і Севастополі, ми наголошуємо, що Євросоюз не визнає ні правової бази, ні легітимності таких виборів».