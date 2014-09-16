В окупованому Криму затвердили підсумки незаконних «виборів»
Виборча комісія тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим затвердила офіційні результати виборів депутатів так званої Держради, повідомляє сайт виборчкому.
Виборча комісія визнала вибори депутатів Держради Криму першого скликання по республіканському виборчому округу і по одномандатних виборчих округах такими, що відбулися і дійсними. Таким чином, у результаті незаконних «виборів» обрано 75 депутатів, 50 депутатів по республіканському виборчому округу і 25 депутатів по одномандатному виборчому округу.
По республіканському виборчому округу 5% бар'єр подолали дві політичні партії – Кримське регіональне відділення Всеросійської політичної партії «Єдина Росія» і Кримське регіональне відділення Політичної партії ЛДПР. У всіх 25 одномандатних виборчих округах перемогу здобули кандидати, висунуті «Єдиною Росією». У результаті, «ЄР» одержала 70 мандатів (70,18% по республіканському округу і 25 мандатів по одномандатних округах). ЛДПР - п'ять мандатів (8,49% по республіканському округу).
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Незаконні «вибори» в Криму відбулися 14 вересня. За даними виборчкому, на дільниці прийшли 53,61% загальної кількості зареєстрованих виборців.
Після цього, Європейський Союз заявив, що «продовжує засуджувати незаконну анексію Автономної Республіки Крим і міста Севастополя Російською Федерацією, і не визнає її». У заяві наголошується, що «у зв'язку з повідомленнями про місцеві "вибори", які мали місце в Криму і Севастополі, ми наголошуємо, що Євросоюз не визнає ні правової бази, ні легітимності таких виборів».