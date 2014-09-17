Порошенко зустрівся із прем’єр-міністром Канади

19:57, 17 вересня 2014
Політика
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Президент Петро Порошенко заявляє, що розраховує на єдність демократичного світу в наданні допомоги Україні.

REUTERS
 

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав після прибуття до Будівлі парламенту Канади в Оттаві під час зустрічі з прем`єр-міністром Канади Стівеном Гарпером. (Зустріч транслювалась в ефірі CBC News).

”У цей дуже важкий час ми розраховуємо на вашу солідарність з нами та на єдність всього демократичного світу з Україною”, - сказав Порошенко.

Глава держави зазначив, що Канада стала другою країною після Польщі, яка визнала незалежність України і є одним з найближчих партнерів України.

Читайте такожПорошенко прибув з візитом до Канади (фото)”Канада є найбільш українською країною за межами України”, - додав Порошенко.

В свою чергу прем`єр-міністр Канади відзначив, що для Канади є великою честю приймати Порошенка.

”Це надає нам можливість висловити нашу підтримку вашому уряду та вашій країні”, - сказав Гарпер.

Після вітальних слів обидва лідери розпочали двосторонні переговори за зачиненими дверима.

Порошенко має намір виступити на засіданні Палати громад парламенту Канади.

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