Порошенко зустрівся із прем’єр-міністром Канади
Президент Петро Порошенко заявляє, що розраховує на єдність демократичного світу в наданні допомоги Україні.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав після прибуття до Будівлі парламенту Канади в Оттаві під час зустрічі з прем`єр-міністром Канади Стівеном Гарпером. (Зустріч транслювалась в ефірі CBC News).
”У цей дуже важкий час ми розраховуємо на вашу солідарність з нами та на єдність всього демократичного світу з Україною”, - сказав Порошенко.
Глава держави зазначив, що Канада стала другою країною після Польщі, яка визнала незалежність України і є одним з найближчих партнерів України.
Читайте такожПорошенко прибув з візитом до Канади (фото)”Канада є найбільш українською країною за межами України”, - додав Порошенко.
В свою чергу прем`єр-міністр Канади відзначив, що для Канади є великою честю приймати Порошенка.
”Це надає нам можливість висловити нашу підтримку вашому уряду та вашій країні”, - сказав Гарпер.
Після вітальних слів обидва лідери розпочали двосторонні переговори за зачиненими дверима.
Порошенко має намір виступити на засіданні Палати громад парламенту Канади.