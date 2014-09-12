Порошенко відвідає Канаду 17 вересня - ЗМІ

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на канадську газету The Globe and Mail.

Прем’єр-міністр Канади Стівен Гарпер оголосив про приїзд Порошенка в Торонто на заході, де збирали кошти для надання гуманітарної допомоги українцям, життя яких змінила війна на Донбасі.

Президент України під час візиту сподівається подякувати канадському народу за підтримку під час важкої кризи.

Читайте такожПорошенко виступить на засіданні Атлантичної радиРаніше міністр закордонних справ Канади Джон Бейрд повідомив про посилення санкцій проти Росії, якщо перемир’я на сході України буде порушене.

Після візиту до Канади Порошенко 18 вересня відвідає США, де проведе переговори у Білому домі і виступить у Конгресі.