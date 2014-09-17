У Харкові стався збройний напад на блокпост міліції
Увечері 17 вересня у Харкові невідомий обстріляв блокпост в районі «ХТЗ»
Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Харківської області.
"Увечері 17 вересня до блокпосту в районі «ХТЗ» (в напрямку виїзду до міста Чугуєва) підійшов чоловік та відкрив стрільбу з автоматичної зброї по співробітниках міліції", - йдеться в повідомленні.
Серед співробітників міліції постраждалих немає, було пошкоджено два міліцейські автомобілі.
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"Внаслідок дій міліціонерів у відповідь нападника було поранено та затримано. Йому надано медичну допомогу на місці. Життю зловмисника нічого не загрожує", - повідомили в прокуратурі.
На цей час відкрито кримінальне провадження за ст. 15 та 115 ККУ ( замах на вбивство).
Подробиці інциденту з’ясовуються.