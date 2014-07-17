У Харкові невідомі розстріляли інкасаторів, троє загиблих
У Харкові внаслідок збройного нападу на інкасаторський автомобіль загинуло троє людей.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на місці події під час брифінгу повідомив журналістам перший заступник начальника ГУ МВС України в Харківській області Микола Фоменко.
“Загиблих троє. І серед них цивільний, схоже, касир з одного з інкасованих об'єктів”, - сказав він.
За словами Фоменка, повідомлення про напад на інкасаторський автомобіль на вулиці Садовий проїзд надійшло до міліції близько 19.00. Він додав, що в момент нападу в інкасаторському автомобілі було четверо людей: троє - співробітники Державної служби охорони та один цивільний касир.
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Один з інкасаторів загинув на місці пригоди. Ще один інкасатор та касир померли в лікарні. Один з інкасаторів, той, який залишився живим, встиг вискочити з атакованого автомобіля та розпочав стрільбу у відповідь. Незважаючи на це, нападник встиг забрати з інкасаторського автомобіля сумки з грошима, повідомив Фоменко.
Після цього нападник зупинив автомобіль “Фольксваген-транспортер”, що проїжджав повз, викинув з нього водія та, забравши транспортний засіб, втік з місця пригоди.
Фоменко наголосив, що нападник був у масці. Ніхто з перехожих не постраждав.
Він додав, що на цей час сума, яку встиг вкрасти нападник, невідома.
В області введено план перехоплення “Сирена”.
На місці події працює слідчо-оперативна група, експерти. Працівники міліції опитують свідків пригоди.