Порошенко обіцяє чесні та прозорі парламентські вибори



Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час свого виступу на спільному засіданні Палати громад та Сенату Канади в Оттаві.

”Ми очікуємо на вашу місію 26 жовтня під час парламентських виборів в Україні, тому що ми повністю бажаємо показати, що ці вибори, вони також будуть чесні та прозорі”, - сказав Порошенко.

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Глава держави подякував уряду Канади, що в Україну під час проведення виборів Президента 25 травня була надіслана найбільша команда міжнародних спостерігачів у кількості 500 осіб.

Також Порошенко подякував Канаді за постійну підтримку України у важкі часи національного державотворення.