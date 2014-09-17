Порошенко обіцяє чесні та прозорі парламентські вибори
23:52, 17 вересня 2014Політика
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Президент України Петро Порошенко обіцяє, що позачергові вибори до Верховної Ради, які відбудуться 26 жовтня, будуть чесними та прозорими
Порошенко обіцяє чесні та прозорі парламентські вибори 26 жовтня / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час свого виступу на спільному засіданні Палати громад та Сенату Канади в Оттаві.
”Ми очікуємо на вашу місію 26 жовтня під час парламентських виборів в Україні, тому що ми повністю бажаємо показати, що ці вибори, вони також будуть чесні та прозорі”, - сказав Порошенко.
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Глава держави подякував уряду Канади, що в Україну під час проведення виборів Президента 25 травня була надіслана найбільша команда міжнародних спостерігачів у кількості 500 осіб.
Також Порошенко подякував Канаді за постійну підтримку України у важкі часи національного державотворення.
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