Порошенко обіцяє чесні та прозорі парламентські вибори

23:52, 17 вересня 2014
Політика
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Президент України Петро Порошенко обіцяє, що позачергові вибори до Верховної Ради, які відбудуться 26 жовтня, будуть чесними та прозорими

Фото УНИАН


Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час свого виступу на спільному засіданні Палати громад та Сенату Канади в Оттаві.

”Ми очікуємо на вашу місію 26 жовтня під час парламентських виборів в Україні, тому що ми повністю бажаємо показати, що ці вибори, вони також будуть чесні та прозорі”, - сказав Порошенко.

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Глава держави подякував уряду Канади, що в Україну під час проведення виборів Президента 25 травня була надіслана найбільша команда міжнародних спостерігачів у кількості 500 осіб.

Також Порошенко подякував Канаді за постійну підтримку України у важкі часи національного державотворення.

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