Україна ніколи не повернеться в жахливе радянське минуле - Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час свого виступу на спільному засіданні Палати громад та Сенату Канади в Оттаві.

Президент нагадав, що Верховна Рада 16 вересня ратифікувала Угоду про асоціацію з Європейським Союзом.

”Ми сказали - ”Прощавай Радянський Союз!” Це був такий собі рубікон, який ми мали подолати. Ми ніколи вже не повернемося назад до нашого жахливого минулого”, - зазначив Порошенко.

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Також він наголосив, що свобода, демократія та європейське майбутнє стали по-справжньому реальними для розвитку України та висловив рішуче переконання, що Україна має можливість стати членом Європейського Союзу.

Стосовно бойових дій на сході країни Порошенко зазначив: ”Я вважаю, що війна на сході України - це війна проти тероризму. Це наша спільна війна, і я не маю в цьому сумніву. З вашою допомогою та з допомогою міжнародної спільноти ми переможемо в цій боротьбі”.