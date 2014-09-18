Стало відомо, хто з українських нардепів здійснив візит до Держдуми РФ (список)

Стало відомо, хто з українських депутатів вчора, 17 вересня, здійснив візит до Держдуми РФ, щоб, за словами голови комітету Держдуми у справах СНД, відстояти "інтереси руського світу і демократичного майбутнього України".

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Зокрема, з "миротворчим" візитом Москву відвідали регіонали Володимир Олійник, Олена Бондаренко, Владислав Лук'янов, комуністи Олександр Голуб та Олександр Присяжнюк, а також артистка Таїсія Повалій

Далі наводимо повний список 24х "гостей з України" в Держдумі РФ.

1. Володимир Олійник

2. Олена Бондаренко

3. Таїсія Повалій

4. Владислав Лук'янов

5. Валентина Лютікова

6. Олександр Бобков

7. Сергій Горохов

8. Олександр Присяжнюк

9. Віталіна Дзоз

10. Олег Буховець

11. Геннадій Васильєв

12. Сергій Гончаров

13. Олександр Козуб

14. Євген Мураєв

15. Василь Самойленко

16. Віктор Тихонов

17. Володимир Чуб

18. Олександр Голуб

19. Олександр Зубчевський

20. Василь Демедюк

21. Володимир Кудря

22. Володимир Медяник

23. Руслан Скарбойвічук

24. Роман Шугало

Раніше повідомлялося, що 24 українських нардепи ВР з групи "За мир і стабільність" збираються відвідати 17 вересня пленарне засідання Держдуми, пише ИТАР-ТАСС. Глава комітету Держдуми у справах СНД, євразійської інтеграції і зв'язків зі співвітчизниками Леонід Слуцький вчора заявив колегам з трибуни, що засідання після обіду відвідають 24 українських депутати, "які в цих непростих умовах, ризикуючи життям, відстоюють інтереси руського світу і демократичного майбутнього України".