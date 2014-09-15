Кабаєва очолить один найбільших приватних медіахолдингів Росії

"Кабаєва Аліна Маратівна, яка протягом шести років очолювала Громадську раду холдингу "Національна Медіа Група", прийняла пропозицію зайняти пост голови ради директорів холдингу", - йдеться в повідомленні представника Кабаєвої, наявному в розпорядженні ИТАР-ТАСС.

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Раніше стало відомо, що Кабаєва написала заяву за власним бажанням про складання повноважень депутата Держдуми. "Депутат написала заяву, ми її задовольнили", - пояснив глава комітету Держдуми з регламентом Сергій Попов.

Це питання Держдума планує розглянути на своєму першому засіданні осінньої сесії 16 вересня.

На виборах 2011 року Аліна Кабаєва балотувалася в парламент по регіональній групі Республіки Татарстан федерального списку "Єдиної Росії".

НМГ - один з найбільших приватних медіахолдингів Росії, до складу якого входять телерадіокомпанія "Петербург-П'ятий канал" (72,4), ВАТ "Перший канал" (25%, телеканал РЕН ТВ (68%), газета "Известия" (73,2%) та радіостанція "Російська Служба Новин" (100%). Під управлінням НМГ також знаходиться газета "Metro-Петербург".

"Національна Медіа Група" створювалася в 2008 році шляхом об'єднання медійних активів банку "Росія" Олексія Мордашова, "Сургутнафтогазу" і страхової групи " СОГАЗ.