Німецька розвідка доповіла про передачу Росією на Донбас ЗРК "Панцир" - ЗМІ

Федеральна розвідслужба Німеччини BND представила секретний звіт, у якому йдеться про те, що Росія надала бойовикам на сході України самохідні зенітні ракетно-гарматні комплекси наземного базування "Панцир".

Про це йдеться в повідомленні німецького таблоїду Bild, переклад якого наводить ІноПреса.

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Наголошується, що переправлення цього озброєння було зафіксоване 15 і 25 серпня. Крім того, у звіті є інформація про навчання сепаратистів на російській території.

Представники Берліна наголошують у своєму звіті на тому, що виявлених систем ППО немає на озброєнні української армії.

Згаданий звіт, говориться далі, був складений за запитом члена комітету Бундестагу з питань оборони і представника партії "Лівих" Александра Ноя і є секретним з причин національної безпеки.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 вересня, на брифінгу в Києві керівник Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко сказав, що у РНБО немає інформації про кількість і розміщення перекинутих терористам на Донбас з Росії зенітно-ракетних комплексів "Панцир".

"Щодо ЗРК "Панцир" є оперативна інформація. Проте ми не знаємо, скільки їх і де вони розташовані", - сказав Лисенко.