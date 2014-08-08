Росія надала бойовикам 15 "Градів"
20:51, 08 серпня 2014Політика
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Росія продовжує поставляти терористам на території України важку зброю.
РФ надає підтримку терористам / Фото Міністерства оборони РФ
Стало відомо, що серед останніх поставок обладнання - реактивні системи залпового вогню "Град".
Про це повідомляє ТСН.
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Росія поставила терористам 15 "Градів"
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