Росія надала бойовикам 15 "Градів"

Росія продовжує поставляти терористам на території України важку зброю.

Стало відомо, що серед останніх поставок обладнання - реактивні системи залпового вогню "Град". Про це повідомляє ТСН. Читайте такожПозиції сил АТО біля Дякового обстріляли з «Граду» і мінометів із території РФ - ТимчукЗокрема, в районі міста Красний Луч бойовики встановили 15 таких установок.

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