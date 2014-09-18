Порошенко призначив Москаля головою Луганської ОДА

Президент Петро Порошенко призначив Геннадія Москаля головою Луганської обласної державної адміністрації (ОДА).

Відповідний указ від 18 вересня розміщено на сайті глави держави. "Призначити Москаля Геннадія Геннадійовича головою Луганської обласної державної адміністрації", - йдеться в документі. Читайте такожМоскаль чекає, що Порошенко віддасть йому посаду голови Луганської ОДА - ЗМІ Як повідомляв УНІАН, 16 вересня Петро Порошенко звільнив Ірину Верігіну від тимчасового виконання обов'язків голови Луганської ОДА. Геннадій Москаль із листопада 2005 року по квітень 2006 року вже обіймав посаду голови Луганської ОДА.

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