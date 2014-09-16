Порошенко звільнив Ірину Верігіну з посади в.о. голови Луганської ОДА

Президент України Петро Порошенко звільнив Ірину Верігіну з посади виконувача обов'язків голови Луганської ОДА.

Про це йдеться в Указі глави держави № 727/2014 від 15 вересня "Про звільнення І.Верігіної від тимчасового виконання обов'язків голови Луганської обласної державної адміністрації". Читайте такожПрезидент змінив голову Закарпатської ОДА Нагадаємо, 10 травня 2014 року в.о. Президента Олександр Турчинов призначив Ірину Верігіну напосаду в.о. голови Луганської ОДА .

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