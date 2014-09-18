Росія продовжує розвідку: безпілотник порушив кордон України під Маріуполем

За добу російські безпілотники тричі порушували повітряний простір України.

Як передає кореспондент УНІАН, про сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони Андрій Лисенко.

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"Росіяни продовжують активну повітряну розвідку з використанням безпілотників. Впродовж доби прикордонники зафіксували 3 таких випадки. Один безпілотник було зафіксовано під Маріуполем та два – на адміністративному кордоні з тимчасово окупованим Кримом", - сказав Лисенко.