Росія продовжує розвідку: безпілотник порушив кордон України під Маріуполем
15:06, 18 вересня 2014Політика
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Росіяни продовжують активну повітряну розвідку з використанням безпілотників.
Ілюстративне зображення: прикордонники / dpsu.gov.ua
За добу російські безпілотники тричі порушували повітряний простір України.
Як передає кореспондент УНІАН, про сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони Андрій Лисенко.
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"Росіяни продовжують активну повітряну розвідку з використанням безпілотників. Впродовж доби прикордонники зафіксували 3 таких випадки. Один безпілотник було зафіксовано під Маріуполем та два – на адміністративному кордоні з тимчасово окупованим Кримом", - сказав Лисенко.
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