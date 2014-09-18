Судові пристави заблокували будівлю Меджлісу

Як повідомляє Крым.Реалии, частина з них заблокувала вхід у будівлю, нікого не впускають і не випускають.

Представники служби також склали протокол і виписали штраф голові благодійного Фонду «Крим» Ризі Шевкієву, за те, що він не забезпечив відсутність людей в будівлі до зазначеного у вчорашній постанов про виселення.

Читайте такожОбшук у будівлі Меджлісу кримських татар триває вже 6 годин (фоторепортаж)Сума штрафу - 50 тисяч рублів. В даний момент в будівлі крім судових приставів перебувають члени і співробітники Меджлісу.

Як повідомляв УНІАН, 16 вересня в Меджлісі цілий день озброєні люди проводили обшук. В результаті окупаційна влада наказала організаціям, в числі яких Меджліс кримськотатарського народу, благодійний «Фонд «Крим», газета «Авдет», протягом доби звільнити приміщення по вулиці Шмідта в центрі Сімферополя.