У Меджлісі обшук закінчено - вивозять комп'ютерну техніку

«На даний момент йде опис документів. Частина комп'ютерної техніки вивезли з внутрішнього двору будівлі », - повідомило джерело.

Обшук у будівлі Меджлісу, де також знаходиться редакція газети «Авдет» та благодійна організація «Фонд Крим» розпочався 16 вересня близько 9 ранку і був завершений через понад десять годин. Протягом усього дня біля будівлі чергував автозак і поліцейські. Вхід в будівлю охороняли озброєні люди в масках.

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Кримських татар, які збиралися біля будівлі Меджлісу, поліцейські попереджали про відповідальність за незаконні збори в громадському місці. Силовики не повідомили, що саме стало причиною для проведення спецоперації в будівлі Меджлісу.

Як повідомляв УНІАН, обшук почався в 9 ранку за місцевим часом. Усередині будівлі знаходяться секретар, охоронець і один член Меджлісу.

Будівля оточена озброєними людьми.

Сама будівля належить благодійній організації "Фонд Крим". З фасаду цієї будівлі в ніч на 15 вересня невідомі зірвали прапор України. Напад зафіксували камери спостереження. Невідомі були в камуфляжній формі та з масками на обличчі.

Вранці 16 вересня в Криму озброєні співробітники ФСБ РФ провели обшук в квартирі члена Меджлісу Ескендера Барієва, шукали заборонену літературу і зброю. Про це в соцмережі написав лідер Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

За його інформацією, пред'явивши постанову з черговим для Криму переліком - «зброя, заборонена література» і в присутності двох приведених з собою «понятих», співробітники ФСБ перерили всі речі в будинку, включаючи і дитячі іграшки, говориться в повідомленні.

Під час обшуку ФСБ-шники вилучили і забрали ноутбук і системний блок від стаціонарного комп'ютера, зазначив Чубаров.

Раніше жителі Криму в соцмережах повідомляли про масові обшуки в будинках кримських татар, а також в медресе і кримськотатарських навчальних закладах.