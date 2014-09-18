Рада Європи офіційно визнала наявність російських військ в Україні - МЗС

Про це йдеться у переданому УНІАН Міністерства закордонних справ України щодо рішення Комітету міністрів Ради Європи.

В документі МЗС зазначає, що 17 вересня Комітет міністрів Ради Європи прийняв рішення, "головним сигналом якого став наполегливий заклик до Російської Федерації вивести всі свої війська з території України, включаючи незаконно окуповану територію Автономної Республіки Крим, та утриматись від будь-якої подальшої військової інтервенції в Україну".

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Також у зовнішньополітичному відомстві України назвали "безпрецедентним" визнання на офіційному рівні того, що в Україні присутні російські війська. "Безпрецедентним є офіційне визнання у рішенні факту наявності російських збройних сил на території України, що Росія досі продовжує заперечувати", - наголосили в МЗС.