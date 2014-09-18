На Тернопільщині Правий сектор "звільнив" чиновника, після чого запхнув у смітник

Як повідомив УНІАН голова обласної організації «Правого сектору» Василь Лабайчук, активісти організації в такий спосіб провели «люстрацію» чиновника у зв’язку з тим, що він на своїх сторінках в соціальних мережах активно підтримував та поширював сепаратистські, антиукраїнські гасла та символіку, був учасником антимайдану.

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«Він отримав посаду за каденції Януковича, будучи активним прихильником режиму та членом Партії регіонів. Дивним здається те, що через півроку після ліквідації злочинного режиму такі люди, як Федак, лишаються на своїх посадах. Тому активісти «Правого Сектору» вирішили на власний розсуд вирішити цю проблему та запропонували чиновнику написати заяву на звільнення за власним бажанням та запропонували йому нове робоче місце», – пояснив мотиви здійсненого сьогодні Лабайчук.

Він додав, що подібні акції будуть непоодинокі.

Усі вищеназвані події активісти ПС зняли на відео і розмістили його в Інтернеті.

Як передавав УНІАН, на початку вересня активісти одеської регіональної організації «Правого сектору» сунули у сміттєвий бак чиновника Одеського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, який підозрюється в отриманні хабара на суму понад 500 тис. грн.